Re Carlo riduce al silenzio Harry. Il processo d’appello è a porte chiuse

Non sarà stata una sua diretta decisione, ma Reavrà tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che ilrichiesto darelativo ai livelli di sicurezza a lui garantiti in Gran Bretagna si terrà a.Rein imbarazzo perRenon sa come uscire da questa situazione imbarazzante con. Uno dei motivi per cui non si parlano più riguarda proprio la questione della sicurezza del Duca del Sussex e della sua famiglia in Gran Bretagna.insiste nell’avere la scorta della polizia, anche se non è un membro attivo della Famiglia Reale, mentre l’Alta Corte ha deciso di toglierla. Ovviamente la scorta della polizia è pagata dai contribuenti inglesi che però non hanno alcun dovere nei confronti di. Infatti, quest’ultimo non offre più alcun servizio.