Sciopero 4 aprile 2025 scuole e università si fermano

Era nell’aria, ora è ufficiale. Venerdì 4è stato indetto lodi, una mobilitazione nazionale che coinvolgerà il personale scolastico e universitario in Italia e all’estero. L’iniziativa, promossa dall’Unione Sindacale di Base (USB), riguarderà docenti, personale ATA e lavoratori del settore accademico, con il sostegno di studenti e ricercatori che vorranno aderire. Le motivazioni dellodel 4comunicate dalla USB sono numerose e complesse, il focus principale riguarda la gestione dell’istruzione pubblica con particolare attenzione a salari e contratti.La principale rivendicazione dei professionisti dell’istruzione riguarda il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il periodo 2022-2024. L’USB denuncia che gli aumenti previsti non sarebbero sufficienti a compensare l’inflazione, determinando un impoverimento del personale scolastico e accademico.