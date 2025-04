Serieanews.com - Juventus, gira una voce incredibile: torna Del Piero! Il contatto e il ruolo previsto

Tra nostalgia e speranza, la Vecchia Signora valuta un ritorno alle origini con Del. Ecco cosa è successo e cheavrebbe il grande numero 10unaDel! Ile il(Foto: LaPresse) – serieanews.comC’è un’aria strana che aleggia sopra Torino ultimamente, un misto di nostalgia e speranza. Lasta vivendo un momento di riflessione profonda, quasi come quando, dopo una lunga notte insonne, ti siedi con il caffè in mano e ti chiedi: “E adesso?”.?Le recenti sconfitte contro l’Atalanta e la Fiorentina hanno lasciato il segno, anche se poi dopo è arrivato Tudor e almeno uno striminzito 1-0 con il Genoa lo si è portato a casa. Non solo per il risultato in sé, ma per l’assenza di quella grinta che ha sempre contraddistinto la Vecchia Signora.