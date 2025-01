Iodonna.it - "Goldrake U" punta a radunare vecchie e nuove generazioni di fan, tra nostalgia e rimodernamento. Ma diventerà un fenomeno culturale come negli anni Settanta?

Nel panorama delleproduzioni televisive e anime del 2025, una delle novità più attese è il reboot di, dal titoloU. La serie, che andrà in onda su Rai 2 da stasera lunedì 6 gennaio alle 21.20, rappresenta un rilancio moderno del classico che ha scritto la storia degli anime in Italia e in gran parte del mondo.(o Grendizer,è conosciuto nel resto del mondo) è stato uno dei primi anime ad arrivare in Italia. E ha fatto innamorare interedi appassionati. Creato dal leggendario Go Nagai, questo “mecha” raccontava le avventure di Duke Fleed. Un principe alieno che, insieme al suo robot, combatteva contro le forze del male provenienti dallo spazio. Da South Park a Sailor Moon: 15 cartoni animati indimenticabili degli90 X Leggi anche › “” torna in Rai dopo quasi 50: dal 6 gennaio in prima serata L’annuncio diU ha suscitato grande entusiasmo tra i fan storici e ledi appassionati.