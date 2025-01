Secoloditalia.it - Donzelli stana Todde: “Chi si professa campione di moralità non può forzare le regole”

«Chi non è capace di presentare i documenti per la propria campagna elettorale difficilmente può governare una Regione, c’è un tema di credibilità della classe dirigente». Lo dice a La Stampa Giovanni, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia parlando del caso Sardegna. «Voglio sperare che coloro che sino i campioni dellae della trasparenza non voglianole norme democratiche per salvare la poltrona», aggiunge.su Meloni negli Usa: ha ridato credibilità all’ItaliaL’esponente di FdI, a proposito dei prossimi appuntamenti elettorali, assicura: «Il centrodestra non si dividerà sulle candidature. In Veneto non ragioniamo con il manuale Cencelli e sceglieremo la persona migliore per la coalizione. È evidente però che nelle Regioni c’è uno squilibrio che penalizza Fratelli d’Italia».