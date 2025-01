Calciomercato.it - Vlahovic pedina di scambio e Zirkzee: la Juve ribalta l’attacco a gennaio

Leggi su Calciomercato.it

I bianconeri possono cambiare completamente il proprio reparto offensivo: il serbo al centro di uno, poi si punta l’olandeseÈ il momento di accelerare per lantus. L’eliminazione dalla Supercoppa e i problemi in campionato, spingono Giuntoli a fare più in fretta possibile sul mercato.di: la(LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta deve avere una squadra completa e corrispondente alle sue idee di gioco per provare a rilanciare i bianconeri e il Football Director lavora per far sì che le esigenze del tecnico vengano esaudite il prima possibile. La difesa è la priorità, ormai è chiaro, ma c’è da fare i conti anche con il problema attacco.La sostituzione dicon Nico Gonzalez al 65? dintus-Milan ha evidenziato come necessità impellente quella di arrivare anche ad un centravanti.