Lanazione.it - Rush finale per l’attesa rotatoria. Ultime “rifiniture“ alla Madonnina

Leggi su Lanazione.it

Dopo decenni di attesa, ormai la doppiaa Lunata è in dirittura d’arrivo. A fine gennaio, primi giorni di febbraio, l’opera sarà conclusa. Poi il classico taglio del nastro. Nel frattempo sono richiesti gli ultimi sacrifici agli utenti della strada e ai residenti. Sì, perché ci saranno interventi di "limatura", come vengono definiti a livello tecnico, per ampliare il raggio di curvatura viste le proteste delle scorse settimane sul passaggio complicato, perché troppo stretto per i Tir, costretti a manovre difficoltose. Inoltre, da martedì 7 a martedì 14 gennaio, lasarà chiusa al transito in direzione Lucca-Pescia per consentire il completamento delle aiuole spartitraffico centrali. La chiusura è prevista in orario di cantiere, ovvero dalle 8 alle 17. Il traffico veicolare nella direzione Lucca – Pescia sarà deviato sulla via dellacon reimmissione sulla Regionale 435, in corrispondenza del rondò del Casalino, per le autovetture.