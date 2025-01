Tpi.it - Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 gennaio 2025, su Rai 3

Leggi su Tpi.it

, in ondasu Rai 3Questa sera, domenica 5, va in onda in prima serata la primanuova stagione di, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa, a partire dalle ore 20,30. Di seguito lee i servizidi, in onda domenica 5su Rai 3.I servizi e le inchieste diLasi apre con “Cani bancomat”, l’inchiesta firmata da Giulia Innocenzi racconta ombre di doping, pedigree sospettati di essere falsi, cani ibridati potenzialmente pericolosi. È quello che sembra nascondersi dietro lo scintillio dei cani di razza di Enci, l’ente nazionalecinofilia italiana, unico ente che può rilasciare i pedigree in Italia.