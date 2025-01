Dilei.it - Pamela Anderson a 57 anni si mostra senza trucco, la bellezza senza tempo

ha deciso, ancora una volta, dire la suain occasione del party per le nomination ai Golden Globe, ottenute dal film The Last Showgirl, che ha avuto luogo all’Hollywood Roosevelt. In quest’occasione glamour l’attrice ha deciso di puntare tutto sulla semplicità, sia nel look che nel, visto che ha deciso dire il suo volto acqua e sapone.ha dito, ancora una volta, che la veranon ha bisogno di aiuti e artifici e che, se si sta bene con sé stessi, ci si può presentare ovunque anchemake-up.acqua e saponeDa diversoha deciso dire sui social e agli eventi mondani la suaacqua e sapone. L’attrice, infatti, ha presenziato a diverse occasioni importanti con unappena accennato o, come nel caso della festa per le nomination ai Golden Globe del film di cui è protagonista, completamentemake-up.