Tvplay.it - Inter, Inzaghi avvisa il Milan: è successo in conferenza

Leggi su Tvplay.it

L’si prepara alla finale di Supercoppa Italiana.ha le idee chiare su come battere il: la strategia del tecnico nerazzurro.Un derby speciale, diverso dagli altri finora andati in scena. Da una parte l’, a caccia del 47esimo trofeo da mettere in bacheca. Dall’altra il, che spera di arrivare a quota 50. Cresce l’attesa per la finale di Supercoppa Italiana, in programma a Riad domani 6 gennaio. I nerazzurri, in semifinale, hanno battuto senza particolari problemi l’Atalanta ed ora contano di piazzare il bis ai danni dei rossoneri. In campo mancherà Marcus Thuram tuttavia Simoneha le idee chiare in merito alla strada da seguire per uscire vittorioso dalla contesa.il: èin– TvPlay.it (LaPresse)L’allenatore, come spiegato da lui stesso durante lastampa odierna di presentazione della gara, nelle scorse ore ha rivisto più volte, insieme al proprio staff, le immagini del derby perso il 22 settembre in Serie A a causa delle reti siglate da Christian Pulisic e Matteo Gabbia.