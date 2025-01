Bergamonews.it - Cielo molto nuvoloso su tutta la Bergamasca

Leggi su Bergamonews.it

sula regione secondo il bollettino emesso dal Centro Meteorologico Lombardo. Analisi sinotticaIl promontorio di alta pressione tra penisola Iberica e Mediterraneo tende velocemente a cedere da Ovest per l’approssimarsi di un nuovo fronte Atlantico che nella giornata dell’Epifania apporterà un moderato peggioramento sulla Lombardia con piogge e nevicate oltre gli 800-1000 metri di quota.Domenica 5 gennaio 2025Tempo Previsto:sula regione, precipitazioni assenti salvo qualche pioviggine sui settori Occidentali a ridosso dei rilievi e occasionalmente anche in pianura dalla serata; nevischio oltre i 1400-1600 m.Temperature: Minime in aumento comprese tra 2°C e 4°C, massime in diminuzione con valori compresi tra 5°C e 7°C.