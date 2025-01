Sport.quotidiano.net - Ciclocross, doppietta di Van Aert (ancora senza Van Der Poel)

Roma, 5 gennaio 2025 - Due indizi fanno una prova: se Mathieu Van Deral momento è chiaramente l'uomo più forte nel, Wout Vanlo segue subito a ruota, come conferma il due su due messo a refertol'acerrimo rivale. Prima Gullegem e poi Dendermonde, la cui gara femminile ha visto il trionfo di Lucinda Brand: il belga firma la sua personalenel fango che, in attesa della stagione su strada, sembra chiudere definitivamente il brutto capitolo aperto dalla caduta in discesa alla Vuelta 2024 e ben testimoniato dalla vistosissima cicatrice rimasta sul ginocchio destro. La cronaca Il corridore della Visma-Lease a Bike, arrivato al traguardo letteralmente coperto dal fango dalla testa ai piedi, mette il turbo praticamente a metà gara e dopo una partenza nel segno della prudenza.