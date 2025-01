Bergamonews.it - Supercoppa in archivio, l’Atalanta pensa alle cose importanti: gennaio sarà un altro tour de force

L’avventura delinitaliana si chiude cospetto dell’Inter, che ancora una volta si conferma autentica bestia nera della squadranata da Gian Piero Gasperini. Per la Dea nulla più di una reazione troppo tardiva per provare a sovvertire il copione di una gara ampiamente meritata dalla formazione campione d’Italia in carica, capace di conquistarsi l’accesso alla finalissima in programma il prossimo 6contro una tra Juventus e Milan.E così, dopo laeuropea di agosto, va agli archivi la primaitaliana della storia atalantina nonché la prima gara ufficiale dei nerazzurri giocata al di fuori dei confini europei. Di tempo per rammaricarsi e leccarsi le ferite però non ce n’è. Anzi. Calendario alla mano siamo solamente all’inizio di un ciclossimo di partite che vedrà Lookman e compagni scendere in campo ogni tre giorni almeno fino alla fine del mese, anche se Champions League e Coppa Italia potrebbero moltiplicare gli sforzi.