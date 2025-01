Pronosticipremium.com - Roma, il Napoli accelera per Pellegrini: intesa per il contratto

Le strade dellae di Lorenzopotrebbero separarsi durante questa finestra invernale di calciomercato. Il capitano sta vivendo il periodo più complicato della sua carriera ed è considerato una riserva da Claudio Ranieri. L’addio a gennaio sembra essere l’ipotesi più accreditata e su di lui si starebbe muovendo ildi Antonio Conte, che lo considera la prima scelta per rinforzare il centrocampo.Pronto untriennaleSecondo quanto riportato da Il Mattino, ildeve superare la concorrenza dell’Inter e ha già iniziato a muoversi concretamente. Infatti, il club partenopeo avrebbe già trovato un’con l’entourage disull’ingaggio. Per il capitano dellasarebbe pronto untriennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione in cui spalmare lo stipendio che percepisce attualmente (6 milioni di euro bonus compresi fino al 30 giugno 2026).