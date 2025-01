Bergamonews.it - “Roberto, sempre pronto ad aiutare gli altri”: l’ultimo saluto al 42enne ucciso a Pontirolo

Boltiere. Una chiesa gremita di amici e parenti a Boltiere ha datoGuerrisi, ilfreddato a colpi di pistola lo scorso sabato 28 dicembre da Rocco Modaffari, 58 anni, ancora in carcere con l’accusa di omicidio volontario.Un momento di raccoglimento che ha visto protagonista l’angoscia e la tristezza per aver perso una persona cara e un amico, più che di rabbia per quanto successo, in una vicenda che deve ancora recitare la parola fine.“Ci troviamo insieme – spiega don Giuseppe Bellini, parroco di Boltiere – per chiedere che la morte non abbia l’ultima parola sulla vita di, ma conserviamo il suo sguardosereno, contento e gioioso. In questi giorni ho sentito le parole di alcuni suoi colleghi (l’uomo era un operaio della Tenaris a Dalmine, ndr), ne parlavanomolto bene.