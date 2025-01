Ilfattoquotidiano.it - Il cagnolino che ha perso 9 familiari nell’incidente aereo in Corea del Sud sta cercando una nuova casa

C’è anche untra gli “orfani” del terribile disastroavvenuto sulla pista dell’aeroporto di Muan, nel sudovest della, dove il Boeing 737-800 di Jeju Air si è schiantata il 29 dicembre scorso, uccidendo 179ne. Secondo Coexistence of Animal Rights on Earth (Care Korea), il cane, di nome Pudding, hanove membri della famiglia, che si era recata in Thailandia per festeggiare il compleanno di un parente. “Non sono mai tornati – ha scritto l’organizzazione – e asono rimasti ile una bimba di cinque anni. Ci sono moltene che piangono la famiglia deceduta e vogliono aiutare Pudding adottandolo. Lo aiuteremo a trovare una buona famiglia adottiva che lo amerà tanto quanto la sua che è deceduta”.Intanto gli investigatori sudni hanno iniziato oggi a rimuovere dalla pista dell’aeroporto di Muan la carcassa del Boeing 737-800.