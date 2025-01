Lanazione.it - Test su funzionamento a infrastrutture

FIRENZEBye bye capolinea della tramvia in piazza dell’Unità. O almeno addio alla fermata come l’abbiamo conosciuta finora. Il primato di pensilina più vicina a piazza del Duomo infatti le sarà presto scippato dalla Vacs, con l’entrata in servizio della fermata in piazza San Marco. In piazza dell’Unità arriveranno solo le corse della linea 2 con partenza dall’aeroporto delle 5 del mattino e di mezzanotte. Poi stop. Per sempre? No. Palazzo Vecchio è al lavoro per ripristinare gli arrivi del tram in piazza dell’Unità una volta che la linea 3.2.1, cioè quella che collegherà piazza della Libertà con Bagno a Ripoli, sarà completata. Ma ancora si dovrà aspettare almeno fino a metà del 2026, se tutto andrà bene. E ora che succederà? Sirio una volta superata la fermata Alamanni punterà verso la Fortezza da Basso facendo soste sia qui che in via Valfonda.