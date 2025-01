Liberoquotidiano.it - Serie A: derby della Capitale, “effetto Ranieri” sulle quote Per gli analisti blitz Napoli a Firenze

Roma, 3 gennaio 2025 – Quattrodisputati nella, quattro successi. Per Claudiola stracittadina è una delle specialitàcasa e alla vigilia di Roma-Lazio gli esperti di Planetwin365 si affidano alla tradizione. Nonostante il divario in classifica di quindici punti (distacco a favore dei biancocelesti più ampiostoria), lependono leggermente dalla parte giallorossa: successo dei padroni di casa in vantaggio a 2,50, pareggio in lavagna a 3,05, colpo Lazio a 2,96. Anche gli scommettitori sembrano credere nel riscattoRoma, che con una vittoria potrebbe definitivamente mettersi alle spalle la crisi: il 38% ha scelto il segno «1», il 32% ha optato per i biancocelesti e il 31% crede nel pari. Gli ultimi cinquetra campionato e Coppa Italia sono terminati 1-0,0-1 o 1-1: questa eventualità, nella quota “risultato esatto multi esiti” paga 3,24.