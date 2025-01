Lortica.it - Nulla si crea, nulla si distrugge: il viaggio delle anime e la ricerca di senso

C’è un’immagine che porto nel cuore, un pensiero che mi accompagna ogni volta che rifletto sull’esistenza: il ciclo infinito del mare. Il mare, che sembra immutabile, eterno, viene accarezzato dal sole, e la sua acqua si trasforma in vapore. Quella stessa acqua, invisibile per un tempo, si riunisce in nubi e ricade sotto forma di pioggia. Goccioline che tornano a bagnare la terra, alimentando la vita. Siamo come quel mare.di noi si perde davvero, ogni goccia ritorna, sotto nuove forme, in nuovi contesti. È una danza eterna tra luce e terra, tra trasformazione e continuità.Per me, la nostra anima segue un ciclo simile. Quando chiudiamo gli occhi, quando il nostro corpo non serve più, la nostra essenza si stacca e trasla verso altre dimensioni. A seconda del karma accumulato, possiamo aspirare a dimensioni più luminose, più sottili.