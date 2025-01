Lanazione.it - Lavoratori con disabilità. Sei milioni per inserirli

La Regione Toscana stanzia 6di euro per favorire l’inserimento lavorativo di persone con, attraverso avvisi territoriali pubblicati da ARTI, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Quattrosono destinati a interventi generali per persone con, mentre 2finanziano misure specifiche per lapsichica. Gli avvisi, già aperti, coprono un ampio ventaglio di interventi previsti dalla legge 68/99, tra cui incentivi all’assunzione (da 3.250 a 20 mila euro a seconda della tipologia di), contributi per trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato, tirocini, tutoraggio e supporto tra pari. Previsti anche aiuti per l’adeguamento delle postazioni lavorative, l’abbattimento di barriere architettoniche, l’adozione di tecnologie per il telelavoro e spese per la creazione di nuovi posti di lavoro da parte delle cooperative sociali di tipo “b” (fino a 10.