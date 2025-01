Lanazione.it - Firenze, cosa fare per l’Epifania. Ecco gli eventi

Leggi su Lanazione.it

, 2 gennaio 2025 – Per festeggiarela città diorganizza numerosi, che coinvolgono grandi e piccini, nei vari quartieri. Torna il tradizionale appuntamento della calata della befana con ingresso libero e gratuito. In piazza della Repubblica si terrà l’evento “Dall'alto arriva la Befana” lunedì 6 gennaio 2025, alle 11.30. La tradizionale Befana, accompagnata dalle sue aiutanti, scenderà dall'Arcone di piazza della Repubblica, offrendo uno spettacolo suggestivo per grandi e piccini. Al termine della performance, la Befana sarà disponibile per le foto con i bambini, mentre le sue aiutanti distribuiranno caramelle e dolcetti. Nel Quartiere 2 sono previsti due iniziative: torna la Befana della Fratellanza Militare, con l'evento previsto lunedì 6 gennaio a partire dalle 10 nel Giardino di Villa Arrivabene; un evento a ingresso libero e gratuito, a cura dei volontari della Fratellanza con la collaborazione del Quartiere 2, rivolto ad adulti e bambini.