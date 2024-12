.com - Volley femminile giovanile / Alla Pieralisi Jesi Under 18 la Viander Cup 2024

31 dicembre – La Pieralisi Jesi ritorna da due giorni in terra umbra con una bellissima affermazione nel 13° Torneo nazionale di Bastia e Assisi. Le jesine, imbattute capoliste nel Girone A di Under 18, hanno vinto con grande autorità la Viander Cup. Alla vittoria del torneo si sono aggiunti i premi individuali a Grazia D'Amore come MVP e ad Enrica Ferrarini come miglior difesa. Un elogio speciale va poi a Giorgia Andreoli, palleggiatrice della Pieralisi Jesi, grande protagonista della finale e di tutta la manifestazione. "È stata un'esperienza molto positiva per la crescita dell'intero gruppo – dice il tecnico Giacomo Pachieca – al di là del risultato finale è la cosa più importante che dà valore al torneo.