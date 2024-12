Sport.quotidiano.net - Milan, Ibrahimovic si scusa con Fonseca e i tifosi: “Sbagliato mandarlo in conferenza stampa”

o – "Prima di iniziare con Conceiçao, voglio ringraziareper ciò che ha fatto, per il professionista che è. Massimo rispetto per lui. Non è riuscito ad avere continuità di risultati e quando sei ali risultati sono fondamentali. Abbiamo deciso di esonerarlo dopo la partita, abbiamoin. Chiedoa Paulo e ai". Lo dice Zlatan, introducendo il nuovo tecnico del. "Ili capiamo, abbiamo il massimo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti per i risultati e non lo saremo fino a che non raggiungeremo gli obiettivi. E la Supercoppa è uno degli obiettivi. La responsabilità non è solo dell'allenatore, dobbiamo prendercela tutti. Un club come ilè sempre preparato per il prossimo step. Tutti sanno chi è Conceiçao: ha carattere, è un vincente, è già entrato a stagione in corso e ha avuto grandi risultati al Porto.