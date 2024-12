Oasport.it - LIVE Tour de Ski 2025, 20 km tl Dobbiaco in DIRETTA: Klaebo e Pellegrino in ritardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14: Musgrave in testa al km 10.6 con 11? di vantaggio su Desloges12.14: AL km 15.6 Brugger in testa, poi Bourdin, Young, Kuchler e Romano a 33?12.13: Ree è secondo a pari con Andersen al km 10.612.12:è decimo a 20? dalla testa al km 5.6, non ha perso rispetto al km 2.1, Poromaa 12mo al km 5.6, Riebli è in testa al km 2.112.11: Andersen è secondo al km 10.6 a 14? da Desloges12.10: Ogden è 12mo al km 2.112.09: Moseby sui tempi dial km 2.112.07: Desloges è in testa al km 10.6 con 23? su Brugger, va forte il francese, Ventura è sesto12.05: Anger terzo, Nyenget decimo al km 2.112.04: Amundsen in testa al km 5.6,ha undi 22? dalla testa al km 2.1, sul tempo di12.04: Romano è terzo a 23? dalla testa al km 10?6,al km 2.