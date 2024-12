Ilgiorno.it - Distrutto lo skate park di Cologno Monzese: un atto vandalico lo ha ridotto in cenere

(Milano) – È stato completamentelovicino alla fermata della metropolitana MM Centro. Ignoti hanno appiccato il fuoco, riducendo inla struttura che veniva utilizzata da moltissimi giovani del territorio. “Fa sicuramente male vedere questo scempio, che non ha motivo di essere e che dimostra tutta l’ignoranza, la regressione e la totale indifferenza verso la cosa pubblica e verso chi questa struttura la utilizzava - ha denunciato il vicesindaco Loredana Manzi -. Sarebbe bello capire le motivazioni che spingono degli individui a danneggiare un bene comune, di cui bambini e ragazzi avrebbero dovuto usufruire nei momenti liberi”. L’indignazione non basta, dice Manzi, che ha la delega alla Cultura. “Questi gesti sono veri e propri atti di violenza non solo contro le cose ma verso le persone e la città stessa.