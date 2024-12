Ilgiorno.it - Capodanno 2025 e feste in piazza: controlli speciali a Varese

– Le misure straordinarie adottate prima del Natale saranno prorogate. È stato deciso ieri, durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto diSalvatore Pasquariello. I“hanno ottenuto ottimi risultati in provincia nelle scorse festività e verranno riproposte in occasione deiggiamenti dell’ultimo dell’anno”. Il presidio straordinario servirà “a protezione delle aree maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale, dei siti che ospitano eventi di intrattenimento eggiamento di fine anno nonché degli obiettivi sensibili e ogni altro luogo ritenuto a rischio”. La decisione era stata presa dopo l’attentato in Germania dello scorso 20 dicembre. Il comitato provinciale aveva così predisposto una serie distraordinari vicino ai mercatini di Natale, in contemporanea alle fiere e agli altri eventi istituzionali e di associazioni del territorio.