Oasport.it - Tour de Ski 2025, Therese Johaug lancia la sfida a Jessie Diggins nella 20 km tl delle Tre Cime

Per la terza tappa delde Skidi sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-, si rimarrà a Dobbiaco, già sedeprime due frazioni: domani alle 14.45 si disputerà la 20 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli alle Tre, che potrà riscrivere la classifica generale della manifestazione.A meno di esclusioni eccellenti che possano portare la giuria a fare un’eccezione a tale norma, come accaduto, tra le polemiche, lo scorso anno, il novero63 atlete al via potrebbe ridursi notevolmente: occorre infatti giungere al traguardo entro il tempo limite calcolato aggiungendo il 30% al crono del vincitore.La tappa di domani vivrà sullatra la statunitense, leader della graduatoria delde Ski e vincitriceprime due tappe, la quale dovrà vedersela con la voglia di rimontare della norvegese, al momento sesta in classifica a 1’14” dalla vetta.