Le mosse degli americani | Non molleranno l’iraniano L’Italia dovrà ingegnarsi

di Marta Ottaviani Una vicenda complessa, che coinvolge tre Stati e che potrebbe andare per le lunghe e un Paese, gli Stati Uniti, che in questo momento non può fare concessioni di nessun tipo alla Repubblica Islamica dell’Iran. Eric Terzuolo (foto sotto), diplomatico americano in pensione e professore di Relazioni Internazionali all’American University di Washington, spiega perché il rilascio di Cecilia Sala potrebbe non essere rapido. Professor Terzuolo, Cecilia Sala da 11 giorni è in un carcere di Teheran senza che sia ancora stata formulata alcuna ipotesi di reato. Che idea si è fatto di questa vicenda? "Purtroppo, è una cosa che non mi sorprende. Negli Stati Uniti abbiamo un’espressione per descrivere questa pratica, la hostage diplomacy, la diplomaziaostaggi. Si tratta di una prassi ormai consolidata dagli iraniani.