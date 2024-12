Amica.it - Il principe William e lo strano regalo a Kate Middleton: «Non me l’ha mai perdonato»

Regali assurdi e dove trovarli: ilha fatto aun dono natalizio davvero particolare durante i primissimi tempi della loro storia d’amore. GUARDA LE FOTOLa nuova Christmas Card die le altre foto royal della settimana Lodi«Una volta ho comprato un binocolo a mia moglie. Non me lo ha mai», ha rivelato ildi Galles al programma BBC Radio Five Live, come riportato dal Mirror. «È stato all’inizio del corteggiamento, credevo davvero di aver fatto centro», ha scherzato. «Effettivamente non è andata bene. Onestamente, non ho idea del perché le avessi comprato un binocolo, mi è sembrata una buona idea in quel momento». GUARDA LE FOTOe ilpadroni di casa impeccabili con l’emiro del Qatar: le foto I doni inusuali nella royal familyDel resto è una tradizione consolidata, nella royal family, farsi regali assurdi e anche divertenti: nel memoir Spare ilHarry aveva rivelato di aver ricevuto, durante un Natale, una penna a sfera a forma di pesce dallassa Margaret.