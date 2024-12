Formiche.net - Essere nell’Indo-Pacifico è un interesse nazionale per l’Italia. Parla Formentini

Leggi su Formiche.net

Nel chiudere i lavori del Comitato Indo-, Paolo, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera e da sempre motore del Comitato stesso, riflette con Formiche.net sul percorso svolto e sulle prospettive che si aprono perin questa regione sempre più centrale per gli equilibri globali. “Il bilancio non può chepositivo”, afferma. Il lavoro del Comitato ha permesso di consolidare una visione chiara delle sfide e delle opportunità che legano il Mediterraneo allargato e l’Indo-, due aree che si fondono nel costrutto sub-regionale che stiamo iniziando a chiamare “Indo-Mediterraneo” anche grazie al racconto di realtà micro-editoriali come Indo Pacific Salad (IPS). “Mai come oggi, quelle due aree si influenzano reciprocamente, ed è per questo chedeve guardare alla sua attività-Mediterraneo come priorità di proiezione geopolitica”, spiega