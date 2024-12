Agi.it - Dopo il pareggio con la Roma, Fonseca dice addio al Milan

AGI - "È vero, sono uscito dal. È la vita. La mia coscienza è calma, ho fatto tutto il possibile". Cosi' Paulo, uscendo da San Siro, ai microfoni di Sky. L'allenatore delha quindi confermato di essere stato esonerato anche se il club rossonero non ha ancora ufficializzato l'uscita. La decisione è maturatail match con laal Meazza, che si è risolta in unin casa che però non è stato utile a colmare i problemi degli ultimi mesi. Secondo i rumors, pronto a sedersi in panchina sarà un altro portoghese: Sergio Conceiçao ex allenatore del Porto.