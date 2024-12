Agi.it - Cozze alla diossina nei ristoranti di Taranto, 19 indagati

Leggi su Agi.it

AGI - Diciannoveper il commercio dinere inquinate, soprattutto dalle diossine. Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha chiuso le indagini e formalizzato il relativo avviso. In 6 rispondono di associazione a delinquere. Tra glici sono mitilicoltori, commercianti e ristoratori. Questi ultimi sia del capoluogo che dei centri del Tarantino. Lesono il prodotto di punta dell'economia ittica locale e la Procura contesta la provenienza dfoce del fiume Galeso, alle porte di, delleinquinate e quindi dannose per la salute pubblica. I mitili erano infatti allevati in acque interdette che fanno parte dell'area denominata primo seno del Mar Piccolo, un mare interno dove le autorità sanitarie e l'Arpa, l'Agenzia per l'ambiente della Regione Puglia, hanno verificato la presenza di inquinanti come pcb (sigla di policlorobifenili) e diossine.