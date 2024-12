Iltempo.it - Capodanno: il veterinario, 'a mezzanotte state con i vostri animali, particolare attenzione ai cani'

Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - "Con ilarrivano anche i famosi botti e a farne le spese maggiori sono glidomestici:, gatti, ma anche i pappagalli, piuttosto che i coniglietti. Hanno paura di queste bombe, di queste deflagrazioni, di questi rumori assordanti. Il cane in primis, perché ha un udito molto più accentuato di quello dell'uomo. Un petardo per loro è paragonabile allo scoppio di una bomba a mano a un metro di distanza per un essere umano. Il rumore che ti toglie l'udito. In più, loro non capiscono perché ci sono all'improvviso questi rumori assordanti. Questo è quello che gli fa paura". Così all'Adnkronos ilFederico Coccìa, che passerà la notte di San Silvestro con i suoi: "Un cane me lo tengo in braccio, il gattino accanto, il pappagallo sulla spalla.