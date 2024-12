Ilrestodelcarlino.it - Pesaro gioisce per la vittoria con Tarvisium nell’ultimo match

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Lo avevamo detto a inizio settimana sperando nel colpaccio, e ce l’abbiamo fatta" Il capitano della FioriniRugby, Diego Antonelli, non nasconde la soddisfazione per lacondell’anno. Una FioriniRugby determinata quella che domenica, davanti al pubblico di casa, ha guadagnato la 4°consecutiva. I kiwi giallorossi guadagnano così 4 punti in classifica, salendo a quota 25 e rimanendo al 4° gradino della classifica. Ora per il campionato di Serie A inizia la pausa per le festività natalizie che si concluderà il 19 gennaio con l’ultima giornata di andata. "Non è stato proprio un colpaccio perché abbiamo bene giocato fin dall’inizio, siamo andati in vantaggio e l’abbiamo mantenuto fino alla fine. Abbiamo difeso molto bene sotto pressione e quindi è stata una partita vinta e convinta".