L’Udinese si fa rimontare dal Torino | Vanoli ringrazia Ricci

Finisce 2-2 Udinese-, con i granata che riescono aben due reti.protagonista della partita. Un punto a testa.RIMONTA – Al Bluenergy Stadium si gioca Udinese-, partita valida per la diciottesima giornata di campionato. Si tratta dell’ultima gara del 2024 per entrambe le squadre, reduce peraltro da due risultati differenti: i bianconeri hanno vinto 2-1 lunedì sera contro la Fiorentina a Firenze, mentre i granata hanno perso sabato scorso contro il Bologna 0-2. Partita equilibratissima dove la squadra di Paolosi fa preparare nei primi minuti con Pedersen e Karamoh pericolosi tra il 5? e il 16?. Sava in entrambi i casi non sbaglia nell’intervento. Al 36? è ancora l’ex Inter Karamoh a sfiorare il gol del vantaggio, ma la palla esce fuori di poco. Quattro minuti più tardi, però,passa in vantaggio: corner di Thauvin, spizzata di Bijol e precisa incornata di Touré per l’1-0 friulano.