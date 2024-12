Biccy.it - Indiscrezione Grande Fratello: “Vuole uscire, piange in confessionale”

Leggi su Biccy.it

Nei giorni scorsi Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez hanno rivelato che tre loro coinquilini sarebbero in crisi. Secondo le rivelazioni del trio, Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti avrebbero addirittura pensato di lasciare definitivamente la casa del. Come se non bastasse, oggi ha iniziato a circolare sui social un’che sembra legata al possibile abbandono di uno di questi concorrenti.Concorrente in lacrime in? La nuovasul.Deianira Marzano poco fa su Instagram ha rivelato che uno dei concorrenti starebbe pensando al ritiro: “Un messaggio importante riguarda il fatto che una persona nella Casa ha espresso la volontà di voler abbandonare il programma. Pare che stiano facendo di tutto per convincerla e per evitare che questa notizia venga resa pubblica.