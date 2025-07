A Gaza colpita pure la chiesa della Sacra Famiglia | ferito padre Romanelli Meloni & co protestano ma Conte li mette in riga | Dopo mesi di silenzio ci risparmino le dichiarazioni e le frasi ipocrite

Malgrado le incoraggianti notizie sull’accoglimento, da parte di Hamas, della nuova proposta di pace di Israele, sulla Striscia continuano a piovere le bombe e a verificarsi “incidenti” – come li definisce l’Idf – l’ultimo dei quali ha riguardato la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, colpita da alcuni missili israeliani. Un raid che ha indignato la comunità internazionale e in cui si sono registrati diversi feriti, tra cui padre Gabriel Romanelli – fortunatamente in modo lieve, a una gamba – e altri sei civili, due dei quali verserebbero in “condizioni critiche”. Un bombardamento scioccante, difficilmente derubricabile a mero incidente, che ha colpito – danneggiandola seriamente – l’unica chiesa cattolica della Striscia, dove da mesi trovavano riparo dai bombardamenti circa 600 persone, sia cristiane che musulmane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - A Gaza colpita pure la chiesa della Sacra Famiglia: ferito padre Romanelli. Meloni & co protestano, ma Conte li mette in riga: “Dopo mesi di silenzio ci risparmino le dichiarazioni e le frasi ipocrite”

In questa notizia si parla di: gaza - colpita - chiesa - sacra

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video - (Adnkronos) – Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta.

Malta, nave umanitaria per Gaza colpita da drone accusa Israele - Gli organizzatori della ‘Freedom Flotilla’, movimento impegnato a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sfidando il blocco israeliano, sostengono che una loro nave è stata attaccata durante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo.

Nave Freedom Flotilla con aiuti per Gaza colpita da drone - Malta, 2 mag. (askanews) - Un'imbarcazione della Freedom Flotilla in viaggio con aiuti e 30 attivisti internazionali verso la Striscia di Gaza è stata colpita nella notte da un drone al largo di Malta, in acque internazionali: l'ong Freedom Flotilla Coalition, impegnata per porre fine al blocco israeliano su Gaza, ha pubblicato un video sul suo canale X documentando le fiamme scaturite dopo il primo impatto e il rumore degli impatti sulla "Conscience".

La chiesa della Sacra Famiglia di Gaza è stata colpita da un raid israeliano https://tg.la7.it/esteri/guerra-medio-oriente-notizie-17-luglio-gaza-siria-17-07-2025-241243… Vai su X

Gaza, colpita la chiesa della Sacra Famiglia: due morti. Ferito padre Romanelli. Meloni: «Inaccettabili i raid israeliani sui civili» Vai su Facebook

Raid contro la parrocchia a Gaza, ferito anche padre Romanelli; Bombe sulla parrocchia di Gaza: 2 vittime. Ferito il parroco Romanelli; Raid sulla chiesa cattolica di Gaza, il Patriarcato conferma: 2 morti. Ferito padre Romanelli - Il Patriarcato conferma: nel raid uccise due donne.

Gaza, raid israeliani su Chiesa della Sacra Famiglia. Meloni: «Attacchi inaccettabili». Conte risponde: «Siete complici» - La chiesa della Sacra Famiglia è stata colpita da un raid israeliano a Gaza. Riporta msn.com

Gaza, la chiesa della Sacra Famiglia è stata colpita da Israele. Ferito anche padre Romanelli - La chiesa, diventata rifugio e protezione per circa 500 persone, è stata danneggiata nell’attacco che secondo i testimoni sembra essere stato un bombardamento ... Scrive repubblica.it