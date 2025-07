Quella volta che USA e URSS si strinsero la mano nello spazio e riscrissero la storia con un gesto

Il 17 luglio 1975, due equipaggi diventano il simbolo della riconciliazione geopolitica nello spazio: si tratta di quello americano dell’Apollo e di quello sovietico della Soyuz, che si incontrano per la prima volta nell’orbita terrestre. Tre ore dopo l’attracco delle due navicelle, effettuato sui cieli della Francia, i comandanti Thomas P. Stafford e Alexej Leonov allungarono la mano attraverso il portello aperto, sigillando non solo quel momento storico ma anche un punto di svolta diplomatico tra due superpotenze. E questo gesto ha un impatto incredibile sulla societĂ del momento entrando nella storia come “la stretta di mano nello spazio che pose fine alla guerra delle stelle”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Quella volta che USA e URSS si strinsero la mano nello spazio (e riscrissero la storia con un gesto)

In questa notizia si parla di: volta - mano - spazio - gesto

Leonardo Titone morto a 14 anni per una caduta dal tetto, la mamma: «Voglio tenergli la mano un'ultima volta». La lettera della sorella - Il ragazzo di 14 anni, Leonardo Titone, morto ieri dopo essere caduto dall'altezza di 10 metri in un vecchio stabile a Mazara del Vallo (Trapani), era già stato in quell'edificio e.

Brindisi, strette di mano e la foto con Prezzemolo: la prima volta da ministro di Giuli al Salone del Libro | Video - "Il Salone del Libro è un'oasi di gentilezza dove si respira un’aria meravigliosa", così Alessandro Giuli appena entrare dentro gli stand del Lingotto durante la sua prima visita da ministro, "Sono doppiamente fortunato perché è la mia prima volta da ministro.

Leonardo Titone morto a 14 anni per una caduta dal tetto, la mamma: «Voglio tenergli la mano un'ultima volta». La lettera della sorella - Il ragazzo di 14 anni, Leonardo Titone, morto ieri dopo essere caduto dall'altezza di 10 metri in un vecchio stabile a Mazara del Vallo (Trapani), era già stato in quell'edificio e.

A volte non possiamo adottare. Ma possiamo esserci. Possiamo aiutare con il tempo, con la voce, con un piccolo gesto. Abbiamo tanto bisogno di aiuto: volontari in canile e nel rifugio cibo, medicine, materiali per la cura quotidiana condivisioni degli ap Vai su Facebook

Perché Dybala ha fatto il gesto del '5' ai tifosi della Lazio e a Guendouzi?; Papa Francesco: i gesti diventati virali, il linguaggio colloquiale e quando ha spiazzato i fedeli; Narni Città Teatro, il festival che unisce teatro, danza e arti visive.

Stretta di mano: un gesto che parla di te - TGCOM24 - È un saluto, un gesto di pace e di solidarietà, ma può essere anche il nostro primo biglietto da visita: la stretta di mano è un gesto antico che porta con sé molti significati e che risponde ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Bambina sul passeggino con la sorellina appena nata: il gesto ... - MSN - Ci si trova così, non di rado, a dover fare un gesto con la mano per chiedere alle auto di fermarsi e permettere il passaggio. Si legge su msn.com