Svolta Roma arriva il bomber per Gasperini | è un vero e proprio affare!

Ecco finalmente il nuovo attaccante per Gasperini. Accordo ad un passo e la Roma può finalmente esultare. Inizia a prendere forma la nuova Roma di Giampiero Gasperini. I giallorossi sono alle prese con la progettazione di quella che sarĂ la prossima stagione, valutando diverse situazioni con attenzione, mostrando l’ambiziositĂ del nuovo progetto. L’obbiettivo è chiaro: Gasp vuole far tornare la Roma ad essere competitiva, centrando in primis l’agognata qualificazione in Champions League che manca da diversi anni. Per far ciò i giallorossi si stanno attivando seriamente sul mercato. Sono diversi, infatti, i nomi che orbitano intorno al pianeta Roma ormai da diverse settimane, ma in tutti i casi manca ancora lo strappo decisivo in grado di regalare a mister Gasperini l’ufficialitĂ di un nuovo acquisto. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Svolta Roma, arriva il bomber per Gasperini: è un vero e proprio affare!

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti - Ormai ci siamo: tra appena due giorni prenderà ufficialmente il via la nuova stagione della Roma. A meno di 48 ore dall’inizio del primo ritiro dell’era Gasperini, Frederic Massara sta lavorando senza sosta per consegnare all’ex tecnico dell’Atalanta una rosa all’altezza delle ambizioni giallorosse.

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - Era solo da capire chi avrebbe fatto la prima mossa per far saltare il banco, e prontamente la situazione si è scaldata in maniera importante.

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - La Roma perde per due a uno contro l'Atalanta e complica e non poco la sua corsa al quarto posto. La squadra di Ranieri parte forte ma subisce alla prima occasione il gol di Lookman che spezza l'equilibrio.

? SVOLTA A DESTRA ? Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Dopo aver incassato il “sì” del giocatore, Massara tratta con il Flamengo per abbassare le pretese del club brasiliano e portare Wesley a Gasperini, senza mollare Rios. Qui si f Vai su X

Roma, ADDIO A GASPERINI | Ha deciso di tornare indietro: SEPARAZIONE UFFICIALE - L’esperto tecnico ha deciso di lasciare l’Atalanta dopo ben 9 anni di successi e grandissime soddisfazioni per sposare il progetto giallorosso. Scrive ternananews.it

ROMA, HA RIFIUTATO L’OFFERTA: svolta pazzesca nella trattativa I Ora i rossoneri sono costretti a negoziare sul prezzo - L’era Gian Piero Gasperini alla Roma parte senza novità di rilievo: nessun rinforzo all’alba del pre- Come scrive ilposticipo.it