Tax credit Sipario | Iervolino replica Peretti contrattacca

Il ministero della Cultura ha revocato oggi quasi 60 milioni di euro di tax credit  concesso alla societĂ Â Sipario Movies spa  fondata da Andrea Iervolino  e Monika Waldner Gomez Del Campo Bacard i nota nell’ambiente dello spettacolo come “Lady Bacardi”. La societĂ , quotata per alcuni anni all’Euronext di Milano, è stata sciolta e messa in liquidazione qualche mese fa dopo che da un anno Iervolino e Lady Bacardi si erano denunciati a vicenda impugnando in tribunale ogni decisione societaria, rendendo impossibile qualsiasi decisione assembleare. Con provvedimento n. 43232025 la sezione XVI del Tribunale civile di Roma il 10 giugno scorso ne ha disposto l’amministrazione giudiziaria, iscritta formalmente nel registro delle imprese il 16 giugno scorso. 🔗 Leggi su Citypescara.com