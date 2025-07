Via Moroni arriva un ristorante nell’ex distributore abbandonato da 20 anni-Foto

LA NOVITÀ. A Bergamo lavori al via tra pochi giorni, sarà aperto entro l’autunno.Valesini: «Si restituiscono decoro e funzionalità a un angolo del quartiere». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Via Moroni, arriva un ristorante nell’ex distributore abbandonato da 20 anni-Foto

In questa notizia si parla di: moroni - arriva - ristorante - distributore

Via Moroni, arriva un ristorante nell’ex distributore abbandonato da 20 anni-Foto; L'ex distributore in via Moroni, abbandonato da anni, diventerà un ristorante con area di sosta; Cronaca.

Via Moroni, arriva un ristorante nell’ex distributore abbandonato da 20 anni-Foto - Valesini: «Si restituiscono decoro e funzionalità a un angolo del quartiere». Scrive ecodibergamo.it

Raid vandalico al distributore automatico di via Moroni - È da poco passata la mezzanotte di giovedì 10 agosto quando al distributore automatico 24 ore di via Moroni 191 a Bergamo entra un individuo: volto ... Riporta bergamonews.it