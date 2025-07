Abruzzo 2024 | boom di concerti ma è lo sport a dominare le presenze

Musica in crescita, ma lo stadio Adriatico è il vero protagonista. Secondo i dati ufficiali sulle presenze registrate durante l’anno, lo stadio Adriatico di Pescara si conferma la sede preferita per i grandi eventi di massa. Il match amichevole internazionale Juventus-Brest ha fatto segnare quasi il tutto esaurito con 19.993 spettatori, posizionandosi in cima alla classifica generale. Subito dopo, tra gli eventi piĂą seguiti, figura la tappa pescarese del tour “Overdose d’amore” di Zucchero, che ha attirato 12.487 fan, sempre nello stesso impianto sportivo. Non da meno la sfida tra Pescara e Ternana, che ha portato allo stadio quasi 12mila persone (11. 🔗 Leggi su Citypescara.com

Taglio del nastro per lo spazio Abruzzo all'Expo Osaka 2025: una settimana da 100mila presenze [FOTO] - “L’esposizione universale è sempre un’occasione in cui tutto il mondo si confronta e dove ognuno deve mettere in mostra le proprie particolarità .

Boom di presenze turistiche in Abruzzo nei primi cinque mesi dell'anno: + 20,44% rispetto al 2024 - L’Abruzzo, nei primi cinque mesi del 2025, ha fatto registrare 1.370.044 di presenze turistiche con un incremento percentuale pari al 20,44% rispetto allo stesso periodo del 2024 in cui le presenze erano state pari a 1.

Abruzzo da record nel turismo! +20,44% di presenze nei primi 5 mesi del 2025 1.370.044 presenze e 474.081 arrivi: è boom! Merito del turismo sulla neve, ma cresce anche l’appeal di città , parchi e B&B ? L’Aquila protagonista, insieme Vai su Facebook

