Rubavano componenti d'auto per rivenderli online | due giovani ai domiciliari

Comunicato Stampa Tentano la fuga dopo un furto: contromano in autostrada e speronamenti durante l’inseguimento Nella mattinata odierna, all’esito dell’attivitĂ investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento e Montesarchio hanno . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Rubavano componenti d’auto per rivenderli online: due giovani ai domiciliari

