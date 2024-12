Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-12-2024 ore 19:30

Luceverdeme trovati dalla redazione aNord si sta in coda persulla via Flaminia per il raccordo anulare due punti code peranche sulla via Salaria aeroporto dell’Urbe e la tangenziale e sulla tangenziale rallentamenti e code pertra l’uscita di via Tiburtina e via Salaria indirizzo dello stadio in via dei Casal dei Pazzi la polizia locale Ci segnala un incidente in prossimità di parco Kolbe per le dovute attenzioni appuntamento questa sera allo stadio Olimpico per l’incontro di calcio tra Lazio Atalanta valida per La diciottesima giornata di Serie A tradizionale il piano viabilità per la partita con dei divieti di sosta temporaneo e anche ad ampio raggio in zona del Foro Italico vietato parcheggiare anche sul Lungotevere della Vittoria e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito