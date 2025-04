Ilrestodelcarlino.it - Tra Cesena e Cesenatico arriva Vivicittà Uisp

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ospita un interessante evento dedicato agli appassionati di podismo. Nella frazione di Macerone al confine con l’entroterra ditico, il 6 aprile si terrà, una podistica ludica motoria per tutti, pensata per promuovere la pace, i diritti umani e la sostenibilità. In cabina di regia c’è ladi Forlì-, in collaborazione con la Polisportiva 5 Cerchi. Gli atleti correranno in un percorso di 10 chilometri, con ritrovo al numero 5964 di viatico, nel parcheggio della filiale di Riviera Banca. L’iscrizione costa 5 euro. La partenza è alle 9 e lungo il percorso ci sono i ristori e all’arrivo un pasta party per tutti. La corsa è tra le iniziative diNazionale ed è conosciuta come "la corsa più grande del mondo"; rappresenta un momento di incontro e condivisione per sportivi di ogni livello, dai professionisti agli amatori, uniti dalla passione per la corsa e per i valori di solidarietà e inclusione.