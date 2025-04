Sport.quotidiano.net - Virtus ed Eurolega, Zanetti è già nel futuro: "Ripartiamo da Ivanovic, Pajola il leader"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il, dunque. Che prima di tutto è una propaggine del presente. Massimo, presidente della, prende la parola. Al suo fianco ci sono il direttore generale bianconero, Paolo Ronci e l’allenatore Dusko. L’occasione per fare il punto, in casaper capire cosa potrà accadere entro la fine della stagione e quale sarà il. Il primo annuncio riguarda Dusko. "Sono contentissimo del suo lavoro. Ha un’esperienza enorme, è un veterano dell’. Sa trattare con i grandi giocatori. Ha lo spogliatoio in mano – dice–. Ci sono stati proposti altri tecnici, perché comunque tutti vorrebbero lavorare qui. Ma Dusko sarà dei nostri anche nella prossima stagione". Fedele al cliché di uomo di poche parole, più a suo agio in palestra, che con un microfono davanti, il montenegrino detta il suo pensiero.