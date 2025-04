Moviola Milan Inter Gazzetta da 55 a Fabbri | Gara resa ingarbugliata due gialli eccessivi…

Internews24.com - Moviola Milan Inter, Gazzetta da 5,5 a Fabbri: «Gara resa ingarbugliata, due gialli eccessivi…»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneda 5,5 a: «, dueeccessivi.» L’analisi del quotidiano sull’arbitraggioNell’edizione di oggi delladello Sport si è analizzato l’operato di Michael, arbitro che ieri ha diretto il derby di Coppa Italia tra:LA«Al 18?, Theo ammonito su Bisseck e al 24? Frattesl graziato su Pulisic: stesso principio, decisioni diverse. Al 26? e al 30 “silent-check” per tocco di Darmian in area e di Leao (non punibile). Eccessivo (14? st) il giallo a Bisseck per il duello con Leao. Al 25?, spintina di Pulisic in area a Bastoni: niente. Al 35? Calhanoglu su Jimenez: sfiora la palla si, ma passando in maniera fallosa dal piede sinistro. Al 43? e Bastoni che -nel cercare palla- calcia Reijnders.