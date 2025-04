Sport.quotidiano.net - Il progetto Venti milioni, campi e palazzine

Questo è l’inizio di un viaggio, che oggi possiamo fare soltanto con l’immaginazione, con l’aiuto di mappe e disegni e, visto che viviamo in un’epoca tecnologica, magari anche con un filmato che ti fa vedere il futuro. Ma questo viaggio è tutto vero ed è finalmente cominciato, a pochi passi dalla sponda nonantolana del Panaro, e la meta è un nido. Anzi, ‘Il Nido’. Questo è infatti il nome, svelato ieri mattina nel cantiere, del nuovo centro sportivo del Modena del quale è stata posta ieri la prima pietra dal presidente Carlo Rivetti, armato di carriola, cemento e pala e con regolare caschetto antinfortunistico naturalmente giallo e con tanto di canarino applicato. Un nido, come ha detto il ’pres’, dal quale i giovani canarini si lanceranno per imparare a volare. Ma vediamo, partendo da questa enorme spianata nella frazione di Bagazzano, quale sarà la meta dopo un viaggio che dovrebbe durare tra i diciotto e imesi di lavori.