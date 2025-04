Calciomercato.it - L’Inter fa sul serio: blitz a Milano e possibile scambio | CM.IT

Il Direttore sportivo segnalato in Italia nelle ultime ore: contatti con il club nerazzurro per il colpo da 30 milioniTra campo e mercato.corre verso il sogno ‘Triplete’ ed è l’unica compagine italiana ancora in lizza su tutti i fronti. Per Simone Inzaghi non ci sono priorità e nel derby di Coppa Italia contro il Milan il tecnico piacentino ha schierato la migliore formazione.Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.itPochi calcoli e un pareggio in rimonta che alla fine può soddisfare, che nel primo round delle semifinali ha dovuto far fronte all’assenza di due pezzi da novanta come capitan Lautaro Martinez e Dumfries. Al posto di quest’ultimo nella stracittadina è stato confermato Darmian, mentre per la prossima stagione la ‘Beneamata’ sta cercando un profilo diverso come alternativa dell’ex PSV Eindhoven e riciclando l’esperto jolly italiano da braccetto difensivo.