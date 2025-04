Lanazione.it - Biblioteca di Bibbiena, catalogato il resto del fondo Giovannini

Arezzo, 3 aprile 2025 – Venerdì 4 aprile alle ore 17.00, presso la sala polivalente dellain via Toti 27/29 a, si terrà l’incontro di presentazione dei risultati del progetto di catalogazione della donazionea cura di Gabriele Roggi della Cooperativa Pleiades con i saluti istituzionali dell’Assessora alla Cultura Francesca Nassini. Ilè composto da 15 mila testi e di questi una parte era rimasta in attesa di catalogazione, ovvero circa 2300 libri. Grazie a un finanziamento per l’archiviazione, è stato possibile valutare, fare schede e appunto catalogare i libri delrestanti. Si tratta per la maggioranza di libri moderni, tra cui però emerge un’edizione di fine Ottocento de Voyages extraordinaires, romanzi scritti e fatti pubblicare dall'autore francese Jules Verne.